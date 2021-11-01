Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Шанхайский Диснейленд закрыли после одного случая COVID-19

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Диснейленд в Шанхае внезапно закрылся в воскресенье вечером как минимум на двое суток после того, как оказалось, что побывавшая в нем в субботу женщина уже по возвращении домой в город Ханчжоу получила положительный тест на коронавирус, сообщает АР со ссылкой на объявление администрации парка.

Регулярная посетительница Диснейленда рассказала агентству, что примерно в 17:00 в воскресенье всем объявили, что нужно протестироваться. В парк прибыли полицейские и медики. Больше тридцати тысяч взрослых и детей ждали своей очереди на тест, без которого их не выпускали из парка, некоторым пришлось ждать несколько часов.

Администрация Шанхая сообщила, что всего в парке взяли тесты у 33 863 человек, все они оказались отрицательными. Всем им предписали сделать повторный тест через две недели.

АР напоминает, что власти Китая придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу, границы страны закрыты с марта 2020 года, а чиновники на местах делают все, чтобы отследить и прервать цепочки заражений.

Ухань спустя год после начала пандемии

12
Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Шанхай Ханчжоу Диснейленд коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

Китай предупредил США об опасности американской политики в отношении Тайваня

Китай предупредил США об опасности американской политики в отношении Тайваня

Правящая в Японии ЛДП сохранила большинство в нижней палате парламента

Два поезда столкнулись в Солсбери

Два поезда столкнулись в Солсбери
Пандемия коронавируса

Псаки не поехала в Европу с Байденом из-за заражения коронавирусом

Байден разочарован "фактическим отсутствием" России и Китая на встрече G20

Байден разочарован "фактическим отсутствием" России и Китая на встрече G20

NYT сообщила о негласных переговорах США и России по кибербезопасности

Напавший на пассажиров метро Токио заявил, что хотел быть приговоренным к смерти

Генсек ООН разочарован итогами встречи G20

Генсек ООН разочарован итогами встречи G20

Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });