Шанхайский Диснейленд закрыли после одного случая COVID-19

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Диснейленд в Шанхае внезапно закрылся в воскресенье вечером как минимум на двое суток после того, как оказалось, что побывавшая в нем в субботу женщина уже по возвращении домой в город Ханчжоу получила положительный тест на коронавирус, сообщает АР со ссылкой на объявление администрации парка.

Регулярная посетительница Диснейленда рассказала агентству, что примерно в 17:00 в воскресенье всем объявили, что нужно протестироваться. В парк прибыли полицейские и медики. Больше тридцати тысяч взрослых и детей ждали своей очереди на тест, без которого их не выпускали из парка, некоторым пришлось ждать несколько часов.

Администрация Шанхая сообщила, что всего в парке взяли тесты у 33 863 человек, все они оказались отрицательными. Всем им предписали сделать повторный тест через две недели.

АР напоминает, что власти Китая придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусу, границы страны закрыты с марта 2020 года, а чиновники на местах делают все, чтобы отследить и прервать цепочки заражений.