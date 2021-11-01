Болгария дополнительно направила 350 военных на границу с Турцией из-за наплыва нелегалов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Болгария разместила на границе с Турцией 350 военнослужащих в помощь полицейским силам для сдерживания возросшего потока нелегальных мигрантов, сообщил в понедельник в эфире телеканала бТВ глава оборонного ведомства страны Георги Панайотов.

"Солдаты прибыли сегодня на болгарско-турецкую границу для поддержки полицейских", - сказал министр.

По его словам, на границе также размещены 40 единиц техники.

Телеканал отмечает, что в течение этого года незаконно пересекли границу Болгарии более 6,5 тысяч человек, что в три раза превышает число нелегалов, проникнувших в страну за девять месяцев 2020 года.

Болгария, имеющая 260-километровую границу с Турцией, расположена на одном из ключевых маршрутов, которым пользуются нелегалы для того, чтобы проникнуть в страны ЕС с Ближнего Востока и из Афганистана.