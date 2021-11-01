Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Болгария дополнительно направила 350 военных на границу с Турцией из-за наплыва нелегалов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Болгария разместила на границе с Турцией 350 военнослужащих в помощь полицейским силам для сдерживания возросшего потока нелегальных мигрантов, сообщил в понедельник в эфире телеканала бТВ глава оборонного ведомства страны Георги Панайотов.

"Солдаты прибыли сегодня на болгарско-турецкую границу для поддержки полицейских", - сказал министр.

По его словам, на границе также размещены 40 единиц техники.

Телеканал отмечает, что в течение этого года незаконно пересекли границу Болгарии более 6,5 тысяч человек, что в три раза превышает число нелегалов, проникнувших в страну за девять месяцев 2020 года.

Болгария, имеющая 260-километровую границу с Турцией, расположена на одном из ключевых маршрутов, которым пользуются нелегалы для того, чтобы проникнуть в страны ЕС с Ближнего Востока и из Афганистана.

Георги Панайотов Турция Болгария

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 1 ноября

Киев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границы

Киев опроверг сообщения о наращивании российских войск близ украинской границы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал защищать климат

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал защищать климат

Лавров заявил, что Киев пытается втянуть РФ в боевые действия в Донбассе

Пандемия коронавируса

Количество смертей от COVID-19 в мире превысило 5 млн

Пандемия коронавируса

Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

Китай предупредил США об опасности американской политики в отношении Тайваня

Китай предупредил США об опасности американской политики в отношении Тайваня

Правящая в Японии ЛДП сохранила большинство в нижней палате парламента

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });