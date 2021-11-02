Карантин для прибывающих в Японию бизнесменов сократят до трех дней

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Японии планирует сократить период карантина с десяти до трех дней для большинства вакцинированных людей, прибывающих в страну с деловыми целями, сообщает телеканал NHK.

По данным источников телеканала, новые правила вступят в силу уже в следующий понедельник.

Согласно новым правилам, бизнесменам, прибывающим в Японию, будет предложено самостоятельно пройти карантин в течение трех дней.

На четвертый день, если у них будет отрицательный тест на COVID-19, им будет разрешено пользоваться общественным транспортом и обедать вне дома.

Ранее правительство требовало, чтобы прибывшие из-за рубежа проходили карантин в течение 14 дней.

В октябре этот период был сокращен до 10 дней для людей, которые были привиты вакцинами Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Кроме того, сообщает телеканал, правительство Японии планирует увеличить лимит на число прибывающих из-за рубежа с нынешних 3,5 тысяч человек в день до 5 тысяч.