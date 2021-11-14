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Премьер Японии заявил о подготовке к новой волне COVID-19 в стране

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство готовится противостоять возможной новой волне распространения коронавирусной инфекции в стране зимой нынешнего года.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

Он изложил журналистам план по увеличению количества больничных коек и медицинских ресурсов в рамках подготовки к возможному росту числа заболеваний.

"Параллельно с укреплением медицинской системы мы с декабря будем использовать ИТ-системы для обнародования количества больничных коек и условий в каждой больнице", - сказал Кисида.

После того, как пятая волна распространения инфекции почти захлестнула Японию этим летом, число заболеваний коронавирусом и вызываемых им смертей удалось резко сократить благодаря высоким темпам вакцинации, которая уже охватила более 70% населения.

В то же время эксперты считают новую волну распространения вируса в стране неизбежной.

"Шестая волна - это вопрос "когда", а не "если", - сказал профессор Университета Киото Юки Фурусэ.

Он отметил: "Поскольку нынешняя ситуация в Японии спокойная, кажется, сейчас можно снять некоторые ограничения. Однако меня беспокоит, смогут ли люди при необходимости снова вернуться в "состояние добровольного самоограничения".

За время пандемии в COVID-19 в Японии зафиксировано 1,72 млн случаев заболевания при 18,3 летальных исходах.

Хроника 09 января 2020 года – 14 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Япония коронавирус Фумио Кисида

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