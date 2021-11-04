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Вакцина Pfizer появится в Казахстане на следующей неделе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Вакцину Pfizer от коронавируса поставят в Казахстан до середины ноября, сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

"Ожидается поставка вакцин Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года", - сказал Шоранов журналистам в четверг в кулуарах правительства.

Вакциной Pfizer в Казахстане планируется прививать детей от 12 лет с добровольного согласия их законных представителей, а также беременных и кормящих женщин.

В сентябре вакцина Pfizer получила временную регистрацию в Казахстане, а в октябре главный государственный санитарный врач страны Ердан Киясов подписал постановление о начале прививочной кампании этой вакциной. Казахстан заключил контракт на поставку 4 млн доз Pfizer.

Хроника 09 января 2020 года – 04 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Казахстан Pfizer

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