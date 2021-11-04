Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии в четверг вызван временный поверенный в делах Польши, ему заявили протест в связи с распространенной Варшавой информацией об инциденте на границе.

"Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации. Внимание польской стороны обращено на тот факт, что тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы", - говорится в сообщении на сайте МИД Белоруссии в четверг.

При этом в МИД заверили, что "белорусская сторона еще раз подтвердила готовность решать любые, в том числе чувствительные, вопросы в духе взаимоуважительного диалога".

Как заявил ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын, инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие. "Заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Белоруссии", - заявил он.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на вторник. В тот же день министерство был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.