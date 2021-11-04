Личный врач Саакашвили вновь заявил о необходимости его перевода в клинику

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, больше месяца продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, Николоз Кипшидзе вновь высказал мнение о необходимости его перевода в многопрофильную клинику.

Комментируя после посещения Саакашвили в тюрьме информацию о проблемах с памятью у экс-президента, врач заявил журналистам, что это не должно удивлять, если учитывать факт голодовки, стресса, перенесенной в прошлом коронавирусной инфекции (COVID-19) и "целого букета" проблем.

Кипшидзе считает, что следует ожидать ухудшение состояния Саакашвили.

"Когда я вошел, сначала мы рассмотрели последние тесты, которые были сделаны сегодня вечером. В тестах ничего такого серьезного не было, однако кое-что ухудшилось. Не скажу, что мы увидели какие-то драматичные показатели. (...) Его состояние такое же, как было вчера, понемногу ухудшается. Так что, это не новое. Во время голодовки человеку становится хуже, и у нас будет больше проблем впереди", - сказал он, подчеркнув, что считает, что Саакашвили нужна госпитализация.

По словам Кипшидзе, во время голодовки повреждается не только печень, а весь организм, поэтому Саакашвили должны осмотреть много специалистов, а для этого его необходимо перевести в многопрофильную больницу.

Кипшидзе также сообщил, что Саакашвили отказывается встречаться с существующим консилиумом врачей до тех пор, пока не будет допущен к нему альтернативный консилиум, в который войдет его личный врач из Голландии, лечивший его во время заболевания коронавирусной инфекцией, и еще несколько других врачей.

"Однако, он не отказывается от первой комиссии (многопрофильной группы врачей, которая следит за состоянием его здоровья). Пока не встретится со второй комиссией, не станет встречаться с первой. Это ни в коем случае не потому, что первый консилиум был плохим. Обе комиссии ему нравятся, но хочет увидеть и альтернативную", - сказал врач, отметив, что из-за отказа Саакашвили встречаться с существующей комиссией врачей в пятницу запланированная встреча консилиума не состоится.

Ранее адвокаты Саакашвили заявили о необходимости его срочной госпитализации в гражданскую клинику в связи с ухудшением состояния здоровья, подорванного продолжающейся голодовкой.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.