В Австрии сообщили о снятии ограничений на полеты с Россией с 9 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения на полеты между Австрией и Россией, введенные из-за пандемии коронавируса, снимаются с 9 ноября, сообщило в пятницу австрийское министерство по защите климата, энергетике и транспорту.

"Возобновление воздушного сообщения между нашими странами не только имеет решающее значение для сферы воздухоплавания, но и для активизации экономических и социальных отношений, а также для нашей экономики", - отметили в ведомстве.

По его данным, существующие ограничения снимает российская сторона, Австрия ликвидирует ограничения с 9 ноября в ответ на эту меру.

"Пришло время возвращать доверие пассажиров, - заявил статс-секретарь министерства Магнус Бруннер. - Мы должны показать, что надежное воздушное сообщение между Австрией и Россией может быть обеспечено".

О снятии ограничений с 9 ноября на авиационное сообщение с Австрией в октябре сообщал оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.