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Премьер Венгрии предложил забрать нелегалов странам, которые в них нуждаются

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан предложил открыть для нелегалов коридоры на Запад через венгерскую территорию.

Выдержки из радиоинтервью Орбана приводит европейская пресса.

Он также заявил, что нелегальные мигранты способствуют распространению коронавируса, однако не привел никаких свидетельств этого.

Ранее Орбан сделал практически невозможным получение убежища в Венгрии, а в 2015 году возвел заграждение на границе с Сербией, через которую нелегалы пытались перебраться в ЕС.

Пресса напоминает, что, политика Венгрии в отношении нелегалов нарушает нормы европейского и международного права, в связи с этим против Венгрии возбуждено несколько дел.

Венгрия Виктор Орбан

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