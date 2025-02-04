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Администрация Трампа еще не определилась с возвратом российской дипсобственности

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Администрация нового президента США пока не принимала никаких решений насчет возврата России ее дипсобственности, находящейся в Америке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что судьба этой собственности зависит от решений администрации США, и пока "никаких решений на этот счет не принималось".

По словам Пескова, российская собственность остается "незаконно удерживаемой Соединенными Штатами в нарушение всех норм и правил". "Это ситуация, которую мы имеем", - заключил он.

В конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы в рамках санкций против России выслала из США 35 российских дипломатов с родственниками и закрыла российской стороне доступ к загородным дачам постпредства России при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются собственностью России и обладают дипломатическим иммунитетом.

В июле 2017 года Москва уже при Дональде Трампе ответила Вашингтону требованиями по высылке дипломатов и сокращению дипперсонала, а также запретила посольству США использовать дачу в Серебряном бору и все складские помещения на Дорожной улице в Москве.

С тех пор Москва и Вашингтон обменялись еще несколькими требованиями по сокращению персонала, а весной 2021 года российские власти запретили американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.

В августе 2021 года российский МИД назвал возвращение дипсобственности условием для возобновления диалога с США.

Хроника 15 апреля 2021 года – 04 февраля 2025 годаДипломатическое противостояние
Дмитрий Песков МИД США Вашингтон
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