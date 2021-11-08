Министр юстиции Грузии назвал перевод Саакашвили в тюремную больницу необходимостью

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что перевод продолжающего голодовку экс-президента страны Михаила Саакашвили из расположенного в городе Рустави тюремного учреждения №12 в тюремную больницу №18 в Тбилиси был связан с его отказом от лечения.

"Михаил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему проводилось и, соответственно, увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться", - сказал Брегадзе в понедельник в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Министр добавил, что данное решение было принято ради безопасности Саакашвили.

Он также заявил, что специальная пенитенциарная служба максимально обеспечила безопасную перевозку Саакашвили в тюремное лечебное учреждение №18. В заявлении Минюста Грузии сообщается, что Саакашвили в тюремном лечебном учреждении повредил дорогостоящую медицинскую технику. Между тем, в заявлении не уточняется, какую именно технику он сломал.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что в тюремную больницу после того, как туда поступил Саакашвили, была доставлена различная медицинская аппаратура, включая аппарат компьютерной томографии.

В заявлении Минюста также отмечается, что Саакашвили оскорблял сотрудников учреждения. "Генеральная инспекция министерства юстиции начала расследование по данному факту", - говорится в сообщении.

"Когда Михаил Саакашвили был переведен в новое учреждение, в учреждение №18, он, к сожалению, нанес как физические, так и словесные оскорбления нашим сотрудникам", - сообщал ранее министр Брегадзе в эфире "Имеди".

В свою очередь представитель омбудсмена Грузии Михаил Гогадзе заявил журналистам, что Саакашвили был перевезен из Руставской тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси на автомобиле скорой помощи. Он сообщил, что встретился в отдельной палате тюремной больницы с Саакашвили, который "протестует против перевода в это заведение".

Позднее Гогадзе заявил журналистам, что Саакашвили "сейчас находится в палате под постоянным наблюдением, изолирован, на его периметре других заключенных нет". Он отметил, что в момент, когда Саакашвили доставили в тюремную больницу, он не хотел выходить из машины и его вывели силой. Насколько пропорциональной была примененная к нему сила, аппарат омбудсмена изучает это, сказал он. Представитель омбудсмена также заявил, что Саакашвили продолжает голодовку. Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали на вертолете. Грузинские СМИ при этом сообщали, что на территории тюрьмы сел вертолет.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Саакашвили находился в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что над Руставской тюрьмой, а также над тюремной больницей кружили вертолеты. Были сделаны выводы, что Саакашвили перевезли из Рустави в Тбилиси на вертолете.