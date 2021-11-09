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Ночь на польско-белорусской границе, где скопились мигранты, прошла спокойно

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Обстановка на польско-белорусской границе в течение ночи оставалась относительно спокойной, сообщает во вторник полицейская служба Подляского воеводства, которое расположено на самом востоке Польши.

"На границе ночь прошла относительно спокойно, только в полицейский автомобиль бросили камень", - сообщает полиция в твиттере.

Сообщение сопровождается видеороликом, на котором видно мощное заграждение из колючей проволоки на границе и шеренга польских полицейских в полном боевом обмундировании, а также палатки и костры на сопредельной территории.

Из громкоговорителей на английском языке звучат предупреждающие объявления.

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На фотографиях и видеозаписях, сделанных ночью, видно, что с польской территории в направлении границы все время работали мощные прожекторы.

В свою очередь министр внутренних дел Белорусии Иван Кубраков заявил, что со стороны мигрантов нарушений законодательства не зафиксировано. Глава ведомства добавил, что они находятся на территории Белоруссии законно.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Эти страны обвиняют белорусские власти в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Белоруссия Польша

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