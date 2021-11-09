Минск призвал Варшаву воздержаться от провокаций на фоне ситуации с мигрантами

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минск предостерегает Варшаву от провокаций на фоне ситуации с мигрантами на границе, заявили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе МИД Белоруссии во вторник.

"Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин", - подчеркнули в пресс-службе МИД.

Там заявили, что "резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, стремящихся любыми путями и способами попасть в страны Европейского союза, и является прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно "страусиных" подходов к решению серьезных проблем".

"На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь", - отметили в пресс-службе.

Миграционный кризис у границ ЕС

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Эти страны обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к самой границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.