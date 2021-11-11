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Адвокат Саакашвили заявил, что экс-президент находится в больнице под психологическим давлением

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Один из адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе заявляет, что его подзащитный находится под постоянным психологическим давлением, условия его содержания в тюремной больнице нельзя назвать нормальными и по европейским стандартам обращение с ним можно расценивать, как бесчеловечное.

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"Положение Михаила Саакашвили там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, включая ощущение физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением и его условия нельзя оценить, как нормальные. Я думаю, что по стандартам Европейского суда это можно расценивать как бесчеловечное обращение с ним", - сказал адвокат в четверг в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

По его словам, в первые два дня нахождения Саакашвили в тюремной больнице он подвергался беспрерывным словесным нападкам со стороны заключенных. Тутберидзе предположил, что после вмешательства госдепартамента США и правозащитной организация Amnesty International, которые сделали "жесткие заявления" по поводу прав Саакашвили, это прекратилось.

"После этого прекратился этот так называемый шумок", - отметил он.

Между тем, по утверждению адвоката, Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и занавешенными окнами, так как тюремная администрация специально разместила его в палате, окна которой выходят на сторону корпуса заключенных.

"Практически он не видит солнечный свет", - отметил адвокат.

По его информации, адвокаты Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу "бесчеловечного обращения" с их подзащитным.

Михаил Саакашвили Шота Тутберидзе

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