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Саакашвили не будут отвозить в суд по соображениям безопасности

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Специальная пенитенциарная служба Грузии решила воздержаться от перевозки находящегося в тюремной больнице экс-президента Михаила Саакашвили в суд.

В распространенном в среду заявлении службы говорится, что такое решение принято ради безопасности Саакашвили.

Накануне адвокат политика Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского горсуда, что Саакашвили должен присутствовать в суде 10 ноября.

Ранее глава Минюста Рати Брегадзе сообщил, что ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме ради безопасности самого Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября его задержали в Тбилиси, после чего он объявил голодовку. В Грузии политик проходит по нескольким уголовным делам.

Грузия Михаил Саакашвили

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