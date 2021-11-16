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В Ереване сообщили о просьбе к Москве помочь в защите территории

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Армения попросила Россию помочь в защите территориальной целостности страны, заявил в эфире Общественного телевидения Армении секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян и объяснил это нападением со стороны Азербайджана.

Он отметил, что это устное обращение, которое получит "письменную процедуру", и сослался на двусторонний договор от 1997 года.

"Мы начинаем такой процесс. Ожидаем, что Россия предоставит помощь, и мы будем иметь возможность восстановить нашу территориальную целостность", - отметил Григорян.

На вопрос, какую помощь ждут в Ереване, он ответил, что, если будет возможно решить эту кризисную ситуацию переговорным путем, то в логике переговоров, если нет - "то предоставить Армении достаточную военную помощь, чтобы Армения смогла достичь развязки этой ситуации".

По его словам, Армения работает также в направлении активизации инструментария ОДКБ.

"Еще в мае мы обратились в ОДКБ, но не было приложено достаточных усилий для решения проблемы. Мы продолжим работать, и, поскольку являемся председательствующей в ОДКБ страной, примем дополнительные шаги для активизации в рамках ОДКБ инструментария, который позволяет предпринять соответствующие меры по решению проблемы", - сказал Григорян.

Ранее 16 ноября Минобороны Армении заявило о попытке прорыва границы Армении на восточном направлении со стороны азербайджанских военных и затем отметило крайнюю напряженность обстановки на этом участке границе, где "происходят локальные бои".

Минобороны Азербайджана также сообщило, что на границе продолжаются боевые операции и что "азербайджанские военные в ответ на провокацию Вооруженных сил Армении, уничтожили противотанковую установку и миномет противника".

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Арменией предусматривает, что стороны договорились "тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Армения". "Они будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из них, возникнет угроза вооруженного нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны и поддержания мира и взаимной безопасности. В ходе этих консультаций будут определяться необходимость, виды и размеры помощи, которую одна высокая договаривающаяся сторона окажет другой высокой договаривающейся стороне в целях содействия преодолению возникшей ситуации", - отмечается в договоре.

Армения Азербайджан Совбез Минобороны

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