В Минске сообщили о 2 тыс. беженцев, остающихся у границы с Польшей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Около 2 тысяч беженцев сейчас находятся вблизи границы с Польшей, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

"Около 2 тысяч беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы. Минувшую ночь они провели в трёх местах: часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска, часть - в стихийном лагере в лесу", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства в среду.

Кроме того, около тысячи человек, "наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети, впервые за последние девять суток переночевали в относительно приемлемых условиях" - в транспортно-логистическом центре недалеко от границы.

В ГПК добавили, что утром 17 ноября было принято решение о размещении части иностранцев в других местах.