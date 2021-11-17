Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Минске сообщили о 2 тыс. беженцев, остающихся у границы с Польшей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Около 2 тысяч беженцев сейчас находятся вблизи границы с Польшей, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

В миреЧасть мигрантов выбрала ночевку под открытым небом, лишь бы не отходить от польской границыЧитать подробнее

"Около 2 тысяч беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы. Минувшую ночь они провели в трёх местах: часть из них осталась на территории, прилегающей к пункту пропуска, часть - в стихийном лагере в лесу", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства в среду.

Кроме того, около тысячи человек, "наиболее пострадавших от действий польских силовиков, а также женщины и дети, впервые за последние девять суток переночевали в относительно приемлемых условиях" - в транспортно-логистическом центре недалеко от границы.

В ГПК добавили, что утром 17 ноября было принято решение о размещении части иностранцев в других местах.

Белоруссия Польша

Новости по теме

Новости

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане

Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане

Ванкувер накрыла "худшая буря столетия"

Ванкувер накрыла "худшая буря столетия"

В ООН сообщили, что производство опиума в Афганистане выросло на 8% в этом году

Что случилось этой ночью: среда, 17 ноября

Россиянина освободили из трудового рабства в Карагандинской области Казахстана

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Байден запретил въезд в США представителям правительства Никарагуа

Пандемия коронавируса

Pfizer запросила одобрение на применение экспериментального лекарства от COVID-19

Pfizer запросила одобрение на применение экспериментального лекарства от COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });