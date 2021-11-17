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Часть мигрантов выбрала ночевку под открытым небом, лишь бы не отходить от польской границы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Часть находящихся в Белоруссии мигрантов не хочет отходить от границы с Польшей, поэтому они не согласились перейти ночевать в подготовленный для них транспортно-логистический центр, сообщил в среду помощник белорусского президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

"Мы обращаем внимание и на тех, кто остался в старом лагере. Они подтянули дрова, ночью обогревались. Предлагали людям перейти в более комфортные условия, но они пока не хотят отходить от границы", - сказал Караев, его слова приводит госагентство БелТА.

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Помощник Александра Лукашенко также сказал, что на постоянной основе организовано и медицинское обследование, сопровождение. Многие беженцы простужены, пострадали от холода, у некоторых возникли проблемы со здоровьем из-за воздействия газа, который применяли польские силовики.

Караев в среду ознакомился с организацией размещения беженцев, которые вчера из стихийного лагеря у польской границы перебрались в оборудованный в транспортно-логистическом центре пункт временного размещения. Здесь оборудованы спальные места, обеспечена доставка воды, установлены биотуалеты, в отапливаемых палатках находятся пункты питания.

"Люди наконец-то выспались в более комфортных условиях, не под открытым небом. Организована и доставка продуктов питания", - сказал помощник президента. В частности, волонтеры привезли утром продуктовые наборы, аоенные готовят горячую пищу и на завтрак, и на обед.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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