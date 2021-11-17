ЕС выделил 700 тыс. евро на гуманитарную помощь мигрантам в Белоруссии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз выделил 700 тыс. евро на гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии в среду.

"Европейская комиссия выделила 200 тыс. евро на гуманитарное финансирование Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Финансирование является частью общего вклада ЕС в чрезвычайный фонд помощи при стихийных бедствиях, которым управляет МФКК. Это немедленное финансирование ЕС будет поддерживать МФКК и ее национальное общество, Белорусский Красный Крест, в предоставлении столь необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи", - сказано в сообщении.

Кроме того, как указано в сообщении, ЕС мобилизовал дополнительно 500 тыс. евро на гуманитарное финансирование и в настоящее время поддерживает контакты со своими гуманитарными партнерскими организациями для использования этих средств.

Комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы помочь мигрантам, находящимся на границе и в других районах Белоруссии. "Призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", - отметил он.

В сообщении также подчеркнуто, что Европейская комиссия готова предоставить дополнительное финансирование в ответ на четко установленные гуманитарные потребности, если гуманитарным партнерским организациям еще больше облегчат доступ в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос близ границ ЕС.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. 16 ноября мигранты предприняли попытку прорваться в Польшу через пункт пропуска, ломая заграждения и кидая камни в польских силовиков. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.