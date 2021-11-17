В Польше сообщили, что мигранты ушли из лагеря на границе в неизвестном направлении

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мигранты, которые последние несколько дней стояли лагерем в Белоруссии в непосредственной близости от границы с Польейи, отошли от заграждения, сообщают в среду польские пограничники.

"Мы видим, что иностранцы, разбившие лагерь на белорусской стороне вблизи пограничного КПП "Брузги" (на польской стороне КПП "Кужницы"), собрали вещи и ушли", - говорится в твиттере пограничной службы Польши.

По данным польских пограничников, мигранты "переместились в неизвестное место под наблюдением белорусских спецслужб".

Уменьшилось число людей и на самом КПП, куда ранее на этой неделе прорвались мигранты, сообщает в свою очередь в твиттере министерство внутренних дел Польши, снабдив сообщение видеозаписью.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается с начала прошлой недели, когда к границе, в надежде проникнуть на территорию ЕС, подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.