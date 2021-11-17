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Мигранты с белорусской стороны границы обосновались на новом месте

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мигранты с белорусской стороны на границе с Польшей покинули прежнее место и перешли на новое, сообщают в среду польские пограничники.

"С белорусской стороны у КПП "Брузги" (с польской стороны - КПП "Кужницы" - ИФ) обосновывается группа мигрантов – это новый лагерь. На старом месте, в ста метрах чуть поодаль, все еще есть люди", - сообщают пограничники в твиттере.

"Всего в этом районе находятся примерно тысяча иностранцев, остальных забрали сотрудники белорусских служб", - отмечается в сообщении.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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