РФ сочла контрпродуктивным силовой ответ на бомбардировки сирийских территорий Израилем

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия выступает против незаконных бомбардировок сирийских территорий со стороны Израиля, но в данной ситуации силовой ответ на эти действия является контрпродуктивным, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе круглого стола в Дамаске в рамках визита российской межведомственной делегации.

В дискуссии "Сирия в мировой блокаде. Как выиграть войну и не потерять мир?" приняли участие сирийские и российские дипломаты, представители государственной власти и научно-экспертного сообщества.

"Что касается вопроса, который был поднят в отношении незаконных бомбардировок со стороны Израиля сирийской территории. Мы категорически выступаем против данных бесчеловечных акций и призываем к контактам на всех уровнях с израильской стороной о необходимости уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и прекращения этих бомбардировок", - сказал он, отметив, что "в этом контексте силовой ответ был бы контрпродуктивен, потому что никому не нужна война на территории Сирийской Арабской Республики".

При этом он подчеркнул, что подобные действия Израиля выходят за рамки международного права.

"Нельзя превращать Сирию в поле сведения счетов каких-то, в том числе региональных противников. Поэтому мы нашу работу на этом направлении продолжим и будем добиваться безусловного прекращения этих действий", - заключил Лаврентьев.

Также в ходе круглого стола Лаврентьев заявил, что Россия не приемлет попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания на ее территории квазигосударств. Он подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить без всякого внешнего давления.