Белоруссия прекращает поставки электроэнергии на Украину

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии на Украину, сообщило накануне Минэнерго республики.

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - отмечается в сообщении.

Причины прекращения поставок электроэнергии на Украину в сообщении не указаны.

Между тем, в первой половине среды Минэнерго сообщало об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

6 ноября Белоруссия возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Минэнерго сообщало, что в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября.