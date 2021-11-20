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Импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину 21 ноября возобновится в прежнем режиме

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Импорт электроэнергии из Белоруссии после прекращения поставок на 18-20 ноября планируется на 21 ноября, свидетельствуют данные на сайте Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Согласно данным на сайте, которые обновляются за несколько часов до поставки, на все часы суток воскресенья импорт планируется объемом 415 МВт ежечасно, как это было с 9 по 17 ноября. Суточный объем импорта составляет около 2% потребления электроэнергии.

17 ноября Минэнерго Белоруссии сообщило, что республика с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии на Украину.

Перед этим был отключен от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты энергоблок №1 БелАЭС. 19 ноября в 14:04 он был включен в сеть.

Импорт электроэнергии на Украину из Белоруссии после отказа украинской стороны продлять с 1 ноября запрет на него возобновился 6 ноября.

Белоруссия Украина

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