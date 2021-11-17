Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии на Украину, сообщило Минэнерго республики.

"Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Причины прекращения поставок в сообщении не указаны.

Между тем, в первой половине дня в среду Минэнерго Белоруссии сообщило об отключении энергоблока №1 БелАЭС от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

6 ноября Белоруссия возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Минэнерго сообщало, что, в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября.

Украина в мае запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.