Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии на Украину, сообщило Минэнерго республики.

"Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Причины прекращения поставок в сообщении не указаны.

Между тем, в первой половине дня в среду Минэнерго Белоруссии сообщило об отключении энергоблока №1 БелАЭС от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

6 ноября Белоруссия возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Минэнерго сообщало, что, в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября.

Украина в мае запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Белоруссия Украина

Новости по теме

Новости

ЕС выделил 700 тыс. евро на гуманитарную помощь мигрантам в Белоруссии

Иракских мигрантов в четверг эвакуируют из Белоруссии на родину

Иракских мигрантов в четверг эвакуируют из Белоруссии на родину
Пандемия коронавируса

В Австрии и Венгрии зафиксированы антирекорды по числу новых случаев COVID

В Австрии и Венгрии зафиксированы антирекорды по числу новых случаев COVID

Из-за стычек с нелегалами на границе пострадали уже девять польских пограничников

Из-за стычек с нелегалами на границе пострадали уже девять польских пограничников

"Роскосмос" принципиально договорился с NASA о возобновлении перекрестных полетов

"Роскосмос" принципиально договорился с NASA о возобновлении перекрестных полетов

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане

Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане

Ванкувер накрыла "худшая буря столетия"

Ванкувер накрыла "худшая буря столетия"

В ООН сообщили, что производство опиума в Афганистане выросло на 8% в этом году

Что случилось этой ночью: среда, 17 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });