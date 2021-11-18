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Что случилось этой ночью: четверг, 18 ноября

Обыски у 12 фиктивно устроенных в РАНХиГС сотрудников и прекращение Белоруссией поставок электроэнергии на Украину

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МВД сообщило об обысках у 12 фиктивно устроенных в РАНХиГС сотрудников Минпросвещения. По версии следствия, указанные лица фактически не выполняли какие-либо работы в образовательной организации, однако при этом регулярно получали заработную плату.

- Белоруссия прекращает поставки электроэнергии на Украину. В сообщении Минэнерго республики отмечается, что возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей.

- Московский суд еще на три месяца оставил в СИЗО бизнесмена Шпигеля. Как сообщалось, в понедельник Басманный суд также продлил арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на аналогичный период.

- Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed, опубликовавшего в 2017 году досье на экс-президента США Дональда Трампа, в котором упоминался истец.

- На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина". В иске помощника режиссера по сценарию Мэми Митчелл утверждается, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета.

- Заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин отказался от своих слов. От заявления на владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой.

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