Путин обвинил Запад в использовании миграционного кризиса для давления на Минск

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, считает президент РФ Владимир Путин.

"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", - сказал он, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД.

При этом, отметил Путин, западные страны забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается с начала прошлой недели, когда к границе, в надежде проникнуть на территорию ЕС, подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.