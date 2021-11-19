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Саакашвили этапируют в военный госпиталь грузинского города Гори

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Этапирование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили началось в эти минуты из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори.

Грузинские телеканалы показали видеокадры, как два реанимобиля сопровождают автомобили полиции. Вместе с Саакашвили в военный госпиталь направляется его личный врач Николоз Кипшидзе.

Примерно через час колонна автомашин прибудет в Гори. Ранее в пятницу министр юстиции Грузии Рати Брегадзе объявил, что Саакашвили будет переведен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь Гори. Он отметил, что после завершения курса лечения Саакашвили будет переведен в Руставскую тюрьму.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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