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Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори

Саакашвили будет переведен в военный госпиталь в городе Гори
Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет переведен из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори, заявил в пятницу на брифинге министр юстиции страны Рати Брегадзе.

"Мы предлагаем госпитализировать заключенного Саакашвили в военный госпиталь города Гори. Это место, где его здоровье и безопасность будут максимально защищены государством. Этим решением мы защищаем не только здоровье и жизнь Михаила Саакашвили, но и многих других людей", - заявил министр.

Он отметил, что после завершения курса лечения Саакашвили будет переведен в Руставскую тюрьму.

"Мы хотим четко заявить, что в случае любых провокаций со стороны оппонентов, которые могут помешать перевозке заключенного и затем работе медицинского персонала, Саакашвили будет возвращен в тюремную больницу и любой правонарушитель строго ответит перед законом", - сказал министр.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия

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