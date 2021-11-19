Врач Саакашвили настоял на его госпитализации в многопрофильную клинику в Тбилиси

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в ночь на пятницу заявил журналистам, что состояние здоровья политика оценивается как тяжелое.

"Михаил Саакашвили лежит в реанимационной палате под мониторингом. (...) Мое мнение, его необходимо срочно госпитализировать в многопрофильную клинику. В частности, необходимо сделать МРТ мозга, но этого оборудования в тюремной клинике нет. В Тбилиси МРТ есть лишь в нескольких клиниках. Кстати, его нет и военном госпитале города Гори", - сказал Кипшидзе.

Он добавил, что госпитализация экс-президента в госпиталь в Гори нецелесообразна и по причине того, что для поддержания его здоровья необходимы примерно 25 специалистов-медиков разных специальностей.

"Все эти специалисты проживают в Тбилиси. И как их ежедневно возить из Тбилиси в Гори? Это полный нонсенс", - сказал Кипшидзе.

Он подчеркнул, что Саакашвили в любой момент может вновь потерять сознание, а это чревато в некоторых случаях необратимыми последствиями.

В свою очередь в правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что вопрос возможной госпитализации бывшего президента в многопрофильную клинику решится уже в ближайшие часы, после консультаций с ведущими специалистами.

"В эти часы проводятся консультации ведущих специалистов медиков. Они разработают конкретный план действий в связи с новой проблемой, выявленной у Саакашвили. Пациент получит все необходимые сервисы. Если понадобиться его перевозка из тюремной больницы, то это решится в ближайшие часы после консультаций с медиками", - сказал на брифинге депутат парламента от правящей партии Давид Сергиенко.

При этом председатель комитета по здравоохранению Димитрий Хундадзе сообщил на брифинге, что он и Сергиенко встретились с врачами в тюремной больнице.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили требует внимания, но оно не катастрофическое и сейчас стабильное. Медицинское наблюдение за ним продолжается", - сказал Хундадзе.

Накануне после встречи с адвокатами Саакашвили потерял сознание и упал. После проведения реанимационных процедур состояние Саакашвили стабилизировалось.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси и объявил голодовку. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани). Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.