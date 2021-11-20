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Ракета компании Astra стартовала на орбиту с аппаратом Космических сил США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Легкая ракета-носитель Rocket 3.4 в субботу стартовала на орбиту с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик Astra Space.

Запуск был осуществлен с Тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска).

Основу полезной нагрузки составляют измерительные приборы Космических сил США. В ходе запуска будут апробированы возможности ракеты по выводу на орбиту перспективных американских военных мини-спутников. Реального вывода космического аппарата не предполагается. Системы ракеты лишь передадут сигнал о способности отделения перспективного спутника от носителя.

Это уже второй запуск на орбиту ракетой компании Astra Space аппарата Космических сил США. В конце августа он окончился неудачей. Из-за отказа одного из двигателей первой ступени и отклонения от траектории на высоте 50 км по командам с Земли ее полет был прекращен, и она рухнула в океан.

Американский космический стартап Astra Space, начавший испытание своих легких носителей в 2018 году, пока не совершил ни одного успешного запуска на орбиту.

Носитель Rocket 3.4 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора компании Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить Astra Space занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX стоит более $60 млн.

США Rocket Astra Space

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