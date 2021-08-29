В США завершился неудачей запуск ракеты-носителя компании Astra

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тестовый запуск ракеты-носителя Rocket-3 в субботу, разработанной американской компанией Astra, завершился неудачей. Трансляция велась на сайте компании.

Запуск состоялся на острове Кадьяк (штат Аляска) в 14:36 по местному времени (01:36 мск 29 августа) с "Тихоокеанского космопорта" (Pacific Spaceport). Ракета начала отклоняться в сторону уже на старте, не набирая высоты, но потом все-таки поднялась. Через две с половиной минуты полета двигатели ракеты отключились, а после прервалась трансляция с установленных на ней камер.

Ранее компания Astra перенесла запуск ракеты Rocket-3 из-за сбоев в системе управления. Запуск двигателей произошел в 0:45 по московскому времени на космодроме Кадьяк в штате Аляска, однако через несколько секунд после зажигания полет был прерван системой.

Компания подписала соглашение с Космическими силами США (входят в министерство обороны США) на два тестовых полета с макетом полезной нагрузки. В случае если оба полёта завершатся успехом, Astra станет подрядчиком Пентагона в рамках программы по выведению военных спутников на орбиту Земли.