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В Польше обеспокоены риском наплыва нелегалов из Афганистана из-за его контактов с РФ

В Польше обеспокоены риском наплыва нелегалов из Афганистана из-за его контактов с РФ
Фото: Ulf Mauder/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Польша в дальнейшем может столкнуться с потоком нелегалов, следующих в ЕС через Белоруссию из таких стран, как Афганистан и Узбекистан, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

По сообщению Associated Press, Моравецкий пояснил, что знает о "дипломатических контактах" Белоруссии и России с Узбекистаном и Афганистаном. Глава правительства Польши полагает, что это может указывать на возможность возникновения в дальнейшем потока мигрантов именно из Афганистана и Узбекистана.

До сих пор этой осенью попытки пробраться в ЕС через Белоруссию предпринимали, в основном, нелегалы из Ирака и других арабских стран.

Западные страны убеждены, что кризис спровоцирован Минском. Страны призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.

Эти события происходят на фоне подготовки в ЕС нового пакета санкций против Белоруссии.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Матеуш Моравецкий Афганистан Узбекистан

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