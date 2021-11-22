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Глава МИД Германии упомянул белорусских судей и силовиков в пятом пакете санкций

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия работает над пятым пакетом санкций против белорусских властей, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

"На прошлой неделе Совет по иностранным делам инициировал пятый пакет санкций, который включает белорусских судей, прокуроров и представителей служб безопасности, ответственных за нарушение прав человека", - сказал Маас в понедельник в ходе конференции по Белоруссии. Его заявление цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, "Кремль защищает Лукашенко, потому что видит в нем гаранта стабильности", но последние события показали, что он, напротив, изолирует Белоруссию и ведет ее к беспорядку.

"Россия должна работать с демократическими силами в Белоруссии, в том числе для поддержки особой связи между русским и белорусским народами", - сказал германский министр.

Германия Белоруссия

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