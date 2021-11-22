ЕС на этой неделе может объявить о допмерах из-за кризиса на белорусской границе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз ведет работу над дальнейшими способами ответа на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе, о них может стать известно уже на этой неделе, сообщил в понедельник член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.

"Мы работаем над способами активизации нашего ответа целенаправленным и эффективным образом. Их вам следует ожидать от нас на этой неделе", - сказалл Вархели на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Александром Шалленбергом и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Еврокомиссар отметил, что использование мигрантов белорусской стороной в качестве политического оружия "не только неприемлемо и должно остановиться, но и будет иметь последствия".

Вархели напомнил, что ЕС уже модифицировал санкционный режим против Белоруссии, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис. Кроме того, по словам члена Европейской комиссии, Брюссель активизировал международную деятельность для сдерживания миграционного потока у его истоков.

На прошлой неделе главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.