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Эксперты из Цюриха заявили о пользе антител к другим коронавирусам для защиты от COVID-19

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Исследователи из Цюрихского университета установили, что иммунные реакции против других коронавирусов человека, которые вызывают обычную простуду, также обеспечивают некоторую защиту от SARS-CoV-2, говорится в сообщении научной организации.

"Люди, которые имеют выраженные иммунные ответы на коронавирусы человека, также в некоторой степени защищены от заражения SARS-CoV-2", - приводятся в релизе слова директора Института медицинской вирусологии Цюрихского университета Александры Трколы.

Ученые использовали специально разработанную методику тестирования, чтобы проанализировать количество различных антител против четырех других коронавирусов человека, циркулирующих в сыворотке крови 825 доноров, начиная с периода, предшествующего возникновению SARS-CoV-2. Также они изучили 389 образцов от доноров, инфицированных SARS-CoV-2.

Установлено, что у тех, кто заразился SARS-CoV-2, было более низкое количество антител к коронавирусу простуды. Кроме того, инфицированные SARS-CoV-2 с высоким уровнем антител к "безвредным" коронавирусам реже госпитализировались.

"Согласно нашим результатам, более сильный ответ антител против коронавируса человека также приводит к увеличению количества антител к SARS-CoV-2. Таким образом, человек, обладающий иммунитетом к безвредным коронавирусам, также лучше защищен от тяжелых протеканий при инфекции SARS-CoV-2", - отмечает Тркола.

По мнению ученых, перекрестно-реактивный защитный эффект основан не только на антителах, но, скорее всего, и на Т-клетках.

Тркола уточняет, что иммунные реакции, специфически направленные против SARS-CoV-2, исходящие от клеток памяти, гораздо более эффективны, чем перекрестно-реактивные, и, хотя защита не является полной, перекрестные реакции сокращают течение заболевания и смягчают его тяжесть.

Однако с помощью прививок этот результат достигается намного эффективнее, замечает вирусолог.

"Если иммунитет к SARS-CoV-2 также обеспечит некоторую защиту от инфекции от других коронавирусов, мы приблизимся к полной защите от коронавирусов, то есть новых вариантов, в том числе", - сказала директор института.

Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус COVID-19

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