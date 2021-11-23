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В черный список ЕС попадут турфирмы, помогающие мигрантам на белорусской границе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз предлагает внести в черный список туристические компании, которые способствуют потоку мигрантов на границе Белоруссии с Польшей. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

По его данным, Брюссель собирается уже во вторник обнародовать "предложение, нацеленное на Белоруссию".

Ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что новые санкции ЕС в отношении Белоруссии, как планируется, должны вступить в силу в конце ноября.

Глава МИД Германии Хайко Маас сказал ранее, что Еврокомиссия в процессе работы над пятым пакетом санкций против белорусских властей. Новый пакет санкций, в частности, "включает белорусских судей, прокуроров и представителей служб безопасности, ответственных за нарушение прав человека",

ЕС Белоруссия

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