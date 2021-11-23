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ЕК выделит до 3,5 млн евро на возвращение оказавшихся в Белоруссии нелегалов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) планирует задействовать до 3,5 млн евро для оказания помощи по возвращению нелегальных мигрантов, оказавшихся на границе Белоруссии с Польшей, сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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"Еще много иммигрантов по-прежнему заблокированы (на границе - ИФ). Мы будем продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения мигрантов, находящихся в Белоруссии", - сказал она, выступая в Европарламенте.

Председатель Еврокомиссии указала, что странам ЕС нужно "действовать вместе, чтобы обеспечить защиту европейских границ".

"В новом европейском бюджете, 6,4 млрд евро будут выделены на защиту границ. Например, мы выделяем средства на технологии электронного наблюдения, патрульные транспортные средства, оборудование для пограничников и строительство контрольно-пропускных пунктов, а также на спутниковые съемки и чрезвычайно важную инфраструктуру", - добавила фон дер Ляйен.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, получающих отказ.

Еврокомиссия Белоруссия

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