Врач Саакашвили предположил, что экс-президент сможет присутствовать в суде 29 ноября

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Личный врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе полагает, что 29 ноября Саакашвили сможет присутствовать на заседании Тбилисского городского суда, однако, по его словам, делать прогнозы заранее неправильно.

"Все еще есть (у Саакашвили) достаточно сильно выраженная слабость. Реабилитация, это длительный процесс", - сказал Кипшидзе журналистам во вторник после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда он ранее был переведен из тюремной больницы из-за длительной голодовки.

По мнению Кипшидзе, процесс восстановления может занять несколько месяцев.

"Что касается присутствия на судебном процессе 29 ноября, по моему мнению, сможет, но посмотрим, как будет. Еще раз говорю, что давать прогнозы в такое время не хорошо, так как я не буду утверждать и не могу точно сказать, когда ему станет лучше", - заявил Кипшидзе.

Между тем, Саакашвили во вторник осмотрели врачи из созданной по инициативе омбудсмена Грузии группы экспертов, по словам которых, состояние экс-президента стабильное.

"Состояние Саакашвили стабильное, в сравнении с предыдущим осмотром улучшилось, жизненные параметры в норме. Немного ослаблен, но это было ожидаемо", - сказал журналистам член этой группы, невролог Тенгиз Цуладзе, отметив, что есть определенные проблемы в неврологии.

Он также сообщил, что несмотря на слабость, Михаил Саакашвили может говорить и ходить.

Что касается физического присутствия Саакашвили на судебном процессе 29 ноября, Цуладзе также воздержался давать точный прогноз, однако отметил, что крайнего ухудшения состояния не ожидается.

"Что я увидел, по моему мнению, нормально. Команда врачей работает. Исходя из того, что параметры стабилизировались и улучшились, факты говорят за себя, что состояние улучшается, и медицинская команда удовлетворяет требованиям", - сказал он.