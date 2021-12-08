В Грузии опровергли заявление Саакашвили о якобы примененных к нему дисциплинарных мерах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Специальная пенитенциарная служба Грузии назвала ложью распространенные находящимся в заключении экс-президентом Михаилом Саакашвили обвинения, что ему якобы ограничили встречи и лишили его телевизора.

"К этому времени в отношении Михаила Саакашвили не применено какое-либо дисциплинарное мероприятие из-за совершенного им нарушения, соответственно, распространенная информация об ограничениях для него встреч и лишения его телевизора является ложью", - говорится в распространенном в ночь на среду заявлении службы.

При этом пенитенциарная служба подтверждает, что дисциплинарное производство было начато в отношении Саакашвили с 29 ноября 2021 года после того, как "осужденный (Саакашвили) повредил размещенный в его палате кардиомонитор".

"На данном этапе осужденный беспрепятственно пользуется правом встреч, как с членами семьи, так и с лечащим врачом", - сказано в заявлении, где еще раз подчеркивается, что специальная пенитенциарная служба не ограничивала реализацию каких-либо прав осужденного.

В заявлении звучит призыв к Саакашвили воздерживаться от распространения ложных и необоснованных обвинений.

Ранее Саакашвили заявил, что в знак протеста прекращает всяческое лечение в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы.

"Сегодня утром было опубликовано заключение государственного инспектора, который оштрафовал министерство юстиции за грубое нарушение прав президента. Приблизительно через 6 часов после этого заявления, ко мне в камеру (палату в госпитале) без предупреждения вошли два сотрудника 18-го (тюремного) учреждения, в которых я узнал участников моих пыток", - говорилось в письме Саакашвили, текст которого опубликован во вторник вечером на его странице в фейсбуке.

В сообщении указано, что в отношении Саакашвили решили применить дисциплинарные меры в виде ограничения встреч и лишения телевизора. Экс-президент Грузии пояснил, что это было сделано из-за того, что он ударил по аппарату для измерения давления с целью самообороны, когда якобы против его воли медперсонал собирался провести "медицинские манипуляции".

В письме Саакашвили отмечает, что после этого его мать (Гиули Аласания), которая, по его утверждению, имела разрешение на вход и свидание с ним, заставили ждать на улице почти четыре часа и вернули ее обратно в Тбилиси.

"Также не пускали ко мне моего личного врача (Николоза Кипшидзе) приблизительно в течение одного часа, пока не вмешалась администрация госпиталя", - заявляет он.

По мнению Саакашвили, власти таким образом ответили на заключение службы государственного инспектора Грузии, которая во вторник сообщила о наложении штрафа на Минюст и специальную пенитенциарную службу за нарушение его прав.

"Поэтому, я прекращаю всяческое медицинское лечение и не прекращу этот протест пока не выполнят (Минюст и специальная пенитенциарная служба) решение службы Госинспектора, пока не отменят так называемые дисциплинарные меры и не восстановят нормальный допуск навещающих меня", - сказано в письме Саакашвили.

Во вторник служба госинспектора Грузии распространила заявление, в котором сообщила о том, что оштрафовала грузинский Минюст и специальную пенитенциарную службу за распространение персональных данных Саакашвили, включая кадры с камер видеонаблюдения. Служба госинспектора при этом потребовала стереть все видео- и аудиозаписи с Саакашвили из социальной сети Facebook и с официальных веб-страниц.

Как сообщалось, экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.