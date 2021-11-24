ВВС Украины под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский", сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"Ударная авиация - самолеты Су-24М и Су-25, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря", - говорится в сообщении на странице командования в фейсбуке во вторник вечером.

Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило захвативший террористами военно-транспортный самолет Ан-26. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на аэродроме, где воины Сил специальных операций Украины отработали антитеррористические меры.

В пресс-службе также отметили, что особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Ранее, во вторник, руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года. По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Белоруссию. По его словам, Украина изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи "Патриот" и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

13 ноября украинские военно-морские силы провели тренировку с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Ее целью была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.