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Лукашенко предложил ЕС заплатить за эвакуацию мигрантов из Белоруссии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за то, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Евросоюз.

"Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (мигрантов - ИФ) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?" - сказал Лукашенко в четверг на совещании по обсуждению изменений в конституцию, касаясь отмены эвакуационного авиарейса, который должен был отвезти мигрантов в Ирак. Его цитирует агентство БелТА.

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Ему ответили, что вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи..." Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их счет. Это им очень важно", - сказал Лукашенко.

"Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - добавил белорусский президент.

Ранее сообщалось, что эвакуационный рейс из Ирака для возвращения беженцев из Белоруссии не прибыл в Минск, около 200 беженцев ожидали его вылета.

Белоруссия Александр Лукашенко ЕС

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