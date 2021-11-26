Лукашенко приехал в лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Александр Лукашенко Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу прибыл в логистический центр возле пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей, где размещены беженцы, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания в центре, встретился с представителями Красного Креста.

Как сообщалось, за август-октябрь этого года в Польше зафиксировали более 28,5 тыс. попыток незаконного перехода границы беженцами. Больше всего в октябре - около 17,3 тыс., в августе - более 3,5 тыс., в сентябре - почти 7,7 тыс.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки и усиливать охрану границы.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Президент Белоруссии после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно следить за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.