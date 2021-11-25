Европарламент призвал ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Европарламент принял в четверг резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против частной военной структуры, известной как "Группа Вагнера", включая запреты на поездки и замораживание активов ее оперативников.

Депутаты Европарламента "самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов", говорится в резолюции, которая принята 585 голосами против 40 при 43 воздержавшихся.

Депутаты представительной ассамблеи ЕС заявляют, что российское государство несет ответственность за финансирование и обучение этих военизированных групп, управление и оперативное командование ими. Они указывают, что деятельность "группы Вагнера" воплощает "распространение российского влияния в конфликтных зонах".

Члены ЕП настаивают на том, что "Группу Вагнера" и других военизированных подрядчиков, руководимых Россией, следует рассматривать как "доверенные организации российского государства", действующие в его интересах.

В резолюции отмечается, что группа Вагнера присутствует во многих конфликтах по всему миру, особенно на Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Европейские парламентарии приветствуют заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля о неизбежном принятии адресных санкций ЕС против "соответствующих физических и юридических лиц, связанных с "Группой Вагнера", а также физических и юридических лиц, работающих с ними.

Они призывают ввести санкциям, включающие запреты на поездки и замораживание активов оперативников "Группы Вагнера".

Кроме того, резолюция призывает все страны, которые пользуются услугами этого военизированного формирования и его филиалов, особенно Центральноафриканскую Республику (ЦАР), разорвать любые связи с группой и ее сотрудниками.

Европарламент призывает Европейскую комиссию обеспечить, чтобы денежные средства ЕС ни при каких обстоятельствах не могли быть использованы странами-получателями европейской помощи для финансирования частных военных компаний "с такой преступной репутацией в части прав человека".

Внешнеполитические резолюции Евпарламента носят рекомендательный характер, но чаще всего воплощаются в решениях ЕС и его стран-членов.