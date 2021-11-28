Госсекретарь США похвалил ЮАР за своевременную информацию о новом штамме коронавируса

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Примером для других стран мира должны стать действия властей Южно-Африканской Республики (ЮАР), которые своевременно информировали мир о появлении нового штамма коронавируса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госсекретарь особо похвалил ученых Южной Африки за быструю идентификацию варианта "омикрон" и правительство Южной Африки за прозрачность в деле обмена этой информацией, что должно послужить образцом для всего мира", - говорится в сообщении Госдепа по итогам телефонной беседы Блинкена с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

В сообщении отмечается, что стороны подчеркнули важность продолжения партнерства между США, Африканским союзом, ЮАР и другими пострадавшими странами континента для оказания помощи в вакцинации населения и борьбе с последствиями COVID-19.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", был впервые обнаружен в ЮАР 24 ноября. С тех пор случаи заражения этим вариантом вируса были выявлены в Великобритании, Бельгии, Гонконге, Израиле, Италии, Германии и, предположительно, в Чехии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила "омикрон" как "вариант, вызывающий беспокойство".

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По данным вирусологов, некоторые из этих мутаций могли сделать вирус более заразным и устойчивым перед вакцинным иммунитетом.