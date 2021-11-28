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В Киргизии завершились выборы в парламент

В Киргизии завершились выборы в парламент
Фото: Guliza Urustambek Kizi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Выборы депутатов парламента завершились в Киргизии, в 20:00 (17:00 по Москве) по республике закрылись избирательные участки.

На 18:00 в голосовании приняли участие 1 млн 50 тыс. 163 человек, или 28,36% от общего числа избирателей. Всего по единому избирательному округу в списки включено 3 млн 703 тыс. 420 человек.

Для голосования было образовано 2 494 избирательных участка, из них 59 за пределами страны. Последний участок за рубежом закроется в Чикаго в понедельник в 08:00 (05:00 по Москве).

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

Политическим партиям, участвующим в выборах для попадания в парламент необходимо преодолеть 5% барьер. Кандидатам по одномандатным округам необходимо набрать большинство голосов.

Согласно закону о выборах в Киргизии отсутствует порог явки, выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей.

Киргизия

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