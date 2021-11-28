ЦИК Киргизии сообщил о лидерстве партии "Ата-Журт Кыргызстан" на выборах

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - После обработки более 50% бюллетеней на выборах в парламент Киргизии лидирует провластная политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" (Родина Кыргызстан), следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК республики.

Согласно информации, которая обновляется в режиме реального времени, "Ата-Журт Кыргызстан" лидирует с 30% голосов избирателей.

Второй по количеству набранных голосов идет партия "Ишеним" (Доверие) с 24,23%, далее "Ынтымак" (Согласие) с 20,5% и "Альянс" с 14,6% голосов.

В числе партий, которые предварительно преодолевают необходимый 5% барьер: "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) - 11%, "Ыйман Нуру" (Луч совести) - 10%, "Эл Умуту" (Надежда народа) - 8,8%, "Азаттык" (Свобода) - 7,69%, Социал-демократы - 6,18% и "Ата-Мекен" (Отечество) - 6,4%.

Выборы депутатов парламента в Киргизии завершились в 20:00 (в 17:00 по Москве).