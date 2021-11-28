Три провластные партии вышли в лидеры на выборах в парламент Киргизии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - После обработки более 90% бюллетеней на выборах в парламент Киргизии шесть политических партий проходят в новый состав законодательного органа страны, две из них оппозиционные.

Согласно данным на сайте ЦИК Киргизии, которые обновляются в режиме реального времени, провластная партия "Ата-Журт Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) лидирует с 16,8% голосов избирателей.

Второй по количеству набранных голосов партией идет провластная "Ишеним" (Доверие) с 13,5%, далее провластная партия "Ынтымак" (Согласие) с 10,8% и оппозиционная партия "Альянс" с 8,2% голосов.

В числе партий, которые также преодолевают необходимый 5% барьер: оппозиционный "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) во главе с бывшим секретарем Совета безопасности страны Адаханом Мадумаровым - 6,7%, "Ыйман Нуру" (Луч совести) - 6%.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент страны. Голосование на них завершилось в 20:00 (в 17:00 по Москве).