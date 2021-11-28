Ряд политических партий Киргизии потребовали отмены результатов выборов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ряд политический партий Киргизии требуют от властей страны отменить итоги выборов в парламент страны и провести расследование массовых нарушений в ходе предвыборной кампании.

"Коалиция "Честь и порядок" в составе политических партий "Улуттар Биримдиги" (Единство наций), "Народно-Демократическая партия Кыргызстана" (НДПК), "Ар-Намыс" (Честь), "Содружество" и "Молодое поколение Кыргызстана" (МПК) выражает беспокойство и протест в связи с тем, что к окончанию голосования в парламент Киргизии неожиданно или специально произошел сбой работы центрального сервера ЦИК. Требуем отмены результатов выборов", - говорится в заявлении коалиции, распространенном в воскресенье.

В заявлении сообщается, что огромное изменение числа голосов свидетельствует о наличии состава должностного предумышленного преступления.

Политические партии требуют от президента республики обратить на эти факты внимание и поручить генеральному прокурору провести тщательное расследование массовых нарушений, произошедших в ходе предвыборной кампании.

Ранее в пятницу лидер оппозиционной политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков заявил, что итоги голосования "жестоко фальсифицируются".

"Сбои привели к изменению результатов голосования. Садыр Жапаров (президент Киргизии - ИФ) и Камчыбек Ташиев (замглавы правительства, глава спецслужбы - ИФ) не прошли тест на государственных деятелей", - заявил Султанбеков.

По его словам "Социал-демократы" должны были пройти в парламент.

"Афоризм чистой воды, манипулировали результатами голосования", - отметил Султанбеков.

По окончанию электронного подсчета голосов лидер старейшей оппозиционной партии Киргизии Омурбек Текебаев заявил, что партия "Ата-Мекен" (Отечество) не признает итоги состоявшихся парламентских выборов, считая их масштабной фальсификацией, и будет требовать до утра предоставить данные ручного подсчета голосов.

"Итоги выборов не признаем. Требуем до утра провести ручной подсчет голосов", - заявил Текебаев журналистам в воскресенье.

В воскресенье при электронном подсчёте голосов на парламентских выборах в Киргизии произошел сбой, в результате чего сайт избирательной системы не работал в течение 15-20 минут. После возобновления работы обнаружились значительные расхождения в данных в предварительных итогах голосования, несколько партий, преодолевшие требуемый барьер, оказались в аутсайдерах.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что сбой произошел только в системе отображения данных, но не в системе подсчета, в связи с этим нет сомнений в точности данных.

В воскресенье после обработки более 90% бюллетеней на выборах в парламент Киргизии стало известно, что шесть политических партий проходят в новый состав законодательного органа страны, две из них оппозиционные.

Согласно данным на сайте ЦИК Киргизии, провластная партия "Ата-Журт Кыргызстан" лидирует с 16,8% голосов избирателей. Второй по количеству набранных голосов политической партией идет провластная "Ишеним" (Доверие) с 13,5%, далее - также провластная партия "Ынтымак" (Согласие) с 10,8% и оппозиционная партия "Альянс" с 8,2% голосов.

В числе партий, которые преодолевают необходимый 5% барьер: оппозиционный "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) во главе с бывшим секретарем Совета безопасности страны Адаханом Мадумаровым - 6,7%, "Ыйман Нуру" (Луч совести) - 6%.