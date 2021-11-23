Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться в президенты в 2024 году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Таково его намерение", - заявила Псаки журналистам, задавшим вопрос о желании Байдена участвовать в следующих президентских выборах.

В миреБайден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 годуБайден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 годуЧитать подробнее

Таким образом пресс-секретарь подтвердила сообщения ряда американских СМИ, что Байден и его ближайшие советники в последние дни заверяли союзников в том, что он планирует баллотироваться на второй срок.

О своем желании участвовать в выборах в 2024 году президент США заявлял почти сразу с момента инаугурации.

"Я планирую баллотироваться на второй срок. Я ожидаю этого", - заявлял 78-летний Байден еще в марте.

Тогда он добавлял, что вероятнее всего вместе с ним, возможно, будет переизбираться действующий вице-президент США Камала Харрис.

Тем временем поддержка Байдена неуклонно снижается в последние недели. Об этом свидетельствуют данные опросов, даже лояльных к нему СМИ.

Так, опубликованный ранее в ноябре опрос, проведенный изданием USA Today и Саффолкским университетом, показал, что деятельность Байдена поддерживают только 38% избирателей в США, и большинство против того, чтобы он баллотировался на второй срок.

Кроме того, многих смущает пожилой возраст Байдена. В 2024 году президенту США исполнится 82 года.

США Джо Байден

Новости по теме

Новости

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США начали обсуждать возможность отправки на Украину оружия и военных советников

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

Госдеп США решил ввести санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком 2"

США заявили, что информация о войсках РФ близ Украины есть в секретных и открытых данных

Павел Дуров в августе получил французское гражданство

Павел Дуров в августе получил французское гражданство

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Кишинев отверг возможность приема Молдавией мигрантов из Белоруссии

Кишинев отверг возможность приема Молдавией мигрантов из Белоруссии

"Ъ" сообщил о риске перебоев с поставками товаров в РФ из-за миграционного кризиса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });